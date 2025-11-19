Μενού

«Με ενοχλεί η φάτσα σου»: Άγρια κόντρα Πέτσα - Χατζή στον αέρα, πέταξε τα χαρτιά του ο δημοσιογράφος

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Τάκη Χατζή και τον Στέλιο Πέτσα με αφορμή την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και όχι μόνο.

χατζής-πέτσας
Άγρια κόντρα Χατζή - Πέτσα στον «αέρα» | glomex
Ένταση προκλήθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» ανάμεσα στον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή και τον Στέλιο Πέτσα, με αφορμή τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Τάκης Χατζής άσκησε σκληρή κριτική, επισημαίνοντας ότι πολλοί σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί της, παρότι η ίδια είχε αποκαλέσει τους Έλληνες «τζαμπατζήδες» σε συνέντευξή της το 2015.

Ο Στέλιος Πέτσας απάντησε ότι η Γκιλφόιλ είναι η επίσημη πρέσβειρα των ΗΠΑ και, αν ο δημοσιογράφος θέλει να της επιτεθεί, μπορεί να το κάνει προσωπικά. Παράλληλα, τόνισε το θετικό της αποτύπωμα, αναφερόμενος στις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. «Θέλετε να κάνετε επίθεση στην Αμερική; Κάντε την», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Χατζή, ο οποίος ξέσπασε λέγοντας: «Να τη χαίρεστε. Σας βάζω μυαλό, να μη την προσκυνάτε!». Σε μια στιγμή κορύφωσης της έντασης, πέταξε ακόμη και τα χαρτιά του, με τους υπόλοιπους καλεσμένους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι.

Ο Στέλιος Πέτσας απόρησε με τον δημοσιογράφο λέγοντας του «παίρνετε συνέντευξη στον εαυτό σας για να κάνετε επίθεση στην Αμερικανίδα πρέσβειρα; Εμάς τι μας φέρατε εδώ να σχολιάσουμε;». 

«Λέω τα λόγια της, δεν της κάνω επίθεση» απάντησε ο δημοσιογράφος. συνέχισε λέγοντας «όταν με λέει εμένα κουτάβι με ενοχλεί. Εσάς δεν σας ενοχλεί;» ρώτησε τον κύριο Πέτσα.

Στη συνέχεια η κόντρα συνεχίστηκε καθώς ο κ. Χατζής αναφέρθηκε εκ νέου στον κ. Πέτσα λέγοντας «αυτό το λέω για τον κ. Πέτσα για να το ξέρει», ενώ έλεγε για ένα γεγονός του παρελθόντος. 

Τότε ο κ. Πέτσας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας «με ενοχλεί το ύφος που έχετε σας το λέω ευθέως». Ο δημοσιογράφος απάντησε «και μένα με ενοχλείτε εσείς τι να κάνουμε. Με ενοχλεί η φάτσα σας».

 

