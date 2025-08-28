Το μεγάλο come back της Ελένης Ράντου με μια αγαπημένη παλιά σειρά

Τα remake και οι επιστροφές από το παρελθόν φαίνεται πως θα συνεχιστούν στην ελληνική τηλεόραση. Μετά την επιστροφή των σειρών «Το Σόϊ» και αργότερα «Τα υπέροχα πλάσματα» στον Alpha αλλά και το reunion του «Παρά πέντε» στο Mega με ένα επετειακό επεισόδιο που αναμένεται στις αρχές του 2026 μια ακόμη σειρά φαίνεται πως ίσως πάρει το δρόμο της τηλεοπτικής της επιστροφής με νέα επεισόδια.

Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» του ΑΝΤ1 με την Ελένη Ράντου είχε καταγράψει στις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας συμπαθητική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης ωστόσο ολοκληρώθηκε μάλλον πρόωρα για λόγους και πέραν των μετρήσεων. Η κωμική σειρά αυτοτελών επεισοδίων με πρωταγωνίστρια τη δημοφιλή ηθοποιό που κάθε φορά υποδυόταν έναν διαφορετικό ρόλο βασισμένο σε ένα διαφορετικό επάγγελμα ξεκίνησε να προβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2010 με ένα καλοκαιρινό διάλλειμα.

Ο πρώτος κύκλος είχε 13 επεισόδια αλλά ο δεύτερος μόλις 8 λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας παραγωγής η οποία τελικά πτώχευσε. Η Ελένη Ράντου αν και διεκδίκησε μέσω της νομικής οδού τα δεδουλευμένα της είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο πως με μεγάλη χαρά θα επαναλάμβανε τη συγκεκριμένη δουλειά. Ίσως τελικά αυτό συμβεί τώρα καθώς η εταιρείας παραγωγής του Διονύση Παναγιωτάκη Primavisione έχει καταθέσει πρόταση στον ΑΝΤ1 για επαναφορά της σειράς με νέα επεισόδια και φυσικά πλοκές με διαφορετικά επαγγέλματα. Εφόσον φυσικά υπάρξει οριστικό «πράσινο φως» η σειρά πηγαίνει για το φθινόπωρο του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τη συγκεκριμένη σειρά είχε γίνει παρέλαση γκεστ ηθοποιών πρώτης γραμμής με αποκορύφωμα την τελευταία κοινή τηλεοπτική εμφάνιση Κώστα Βουτσά - Μάρθας Καραγιάννη στο επεισόδιο «Αεροσυνοδός».