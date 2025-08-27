Πώς κινήθηκαν οι πρεμιέρες του Open: Τα νούμερα που έπιασαν οι εκπομπές

Σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στο δυναμικό κοινό αλλά και στο σύνολο κινήθηκαν οι πρεμιέρες του Open την ημέρα έναρξής τους, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Το ανανεωμένο «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά πήγε καλύτερα από τα υπόλοιπα προγράμματα με 17,5% στο σύνολο του κοινού (104.000 τηλεθεατές) και 6,7% στο δυναμικό κοινό 18 - 54. 8% στο σύνολο (86.000 τηλεθεατές) και 4,6% στο δυναμικό κατέγραψε η πρεμιέρα του «Δέκα παντού» με οικοδεσπότες τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Οι «Καθαρές κουβέντες» με παρουσιαστές τους Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην μεσημεριανή ζώνη του Ανοιχτού Καναλιού σημείωσαν 6% στο σύνολο (116.000 τηλεθεατές) και 3,2% στο δυναμικό κοινό.

Προφανώς στο Open και με δεδομένο πως σχεδόν το σύνολο του χειμερινού προγράμματος λανσαρίστηκε περίμεναν καλύτερα ποσοστά τηλεθέασης ωστόσο είναι σαφές πως αφενός από την πρώτη μέρα δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα αφετέρου υπάρχει άπλετος χρόνος για διορθωτικές κινήσεις όπου οι υπεύθυνοι του σταθμού εντοπίσουν αδυναμίες και ελλείψεις.