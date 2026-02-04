Μελάς: «Βάζω να δω το Real View για να εκνευριστώ, να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση»

Την άποψη του για την εκπομπή Real View μοιράστηκε ο Γρηγόρης Μελάς καθώς βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Ο γνωστός δημοσιογράφος ερωτήθηκε για πολλά τηλεοπτικά πρόσωπα και προγράμματα, μεταξύ άλλων και την εκπομπή των Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη.

«Γελάω πάρα πολύ, βλέποντας το Real View! Γελάω! Είχε πει κάποτε ο Φρέντυ Γερμανός -θα το παραφράσω λιγάκι- ότι μπαίνω στο σπίτι και τα 3 πράγματα που κάνω είναι: 1) να χαλαρώσω, 2) να ανοίξω την τηλεόραση και προσθέτω εγώ 3) να προσπαθήσω να χαλαρώσω ξανά», ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς όταν ερωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για το τι του αρέσει να βλέπει στην τηλεόραση.

«Βάζω το Real View για να εκνευριστώ, για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση. Με αυτά δεν περνάω καλά», πρόσθεσε.