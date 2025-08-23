Μετακομίζει η Σίσσυ Χρηστίδου - Αλλαγή φυσιογνωμίας για την εκπομπή του Θανάση Πάτρα

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές μπαίνει στη νέα τηλεοπτική σεζόν το «Χαμογέλα και πάλι». Η ομάδα της πρωινής εκπομπής του Mega τα Σαββατοκύριακα διατηρείται ακριβώς ως έχει: Κεντρική παρουσιάστρια η Σίσσυ Χρηστίδου και θα την πλαισιώνουν ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου ενώ στην ενότητα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ θα είναι ο Γρηγόρης Μελάς.

Την αρχισυνταξία θα έχει η Βένια Καραγιάννη ενώ project manager της εκπομπής θα είναι ο Θέμης Μάλλης. Δύο είναι οι ουσιαστικές αλλαγές στο «Χαμογέλα και πάλι» της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Η πρώτη έχει να κάνει με την μετακόμιση της εκπομπής: Μετακομίζει στα στούντιο της Foss Productions στον Γέρακα.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στην ώρα μετάδοσης του πρωινού μαγκαζίνο του Mega τα Σαββατοκύριακα το οποίο θα ξεκινά μεταξύ 9.00 – 9.20. Η εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Όλα για τη ζωή μας» ως γνωστόν δεν συνεχίζεται και έτσι το «Χαμογέλα και πάλι» θα βγαίνει στον «αέρα» αμέσως μετά το «Mega Σαββατοκύριακο». Η πρεμιέρα της εκπομπής τοποθετείται χρονικά για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα

Σε καθαρόαιμο ψυχαγωγικό μεσημεριανό μαγκαζίνο προσανατολίζεται το Open για τη μεσημεριανή του ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες τα δοκιμαστικά που έγιναν με επικεφαλής τον Θανάση Πάτρα για μια σχολιαστικού χαρακτήρα εκπομπή δεν ικανοποίησαν τον τηλεοπτικό σταθμό που πλέον στρέφεται στη λύση μιας κλασικής ψυχαγωγικής εκπομπής που θα έχει λίγο απ’ όλα: Θέματα, συνεντεύξεις, lifestyle και τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ήδη για τη συμμετοχή του στην εκπομπή έχει συμφωνήσει ο Γιώργος Κρικοριάν ενώ οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και την Μαρία Αντωνά να εντάσσεται οριστικά στην ομάδα της εκπομπής. Την αρχισυνταξία του νέου μαγκαζίνο θα έχει ο Κωνσταντίνος Φωλιάς.