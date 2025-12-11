Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 19, 20, 21 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega, «Μια Νύχτα Μόνο», με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο, συνεχίστηκε αυτή την εβδομάδα με τρία νέα επεισόδια, 19 - 20 - 21, τα οποία προβλήθηκαν από Κυριακή (7/12) έως Τρίτη (9/12) και πρωταγωνίστησαν για ακόμα μία φορά στην prime time ζώνη.

Στα τρία επεισόδια είδαμε - μεταξύ άλλων - τη Μίνα να εξομολογείται στην ξαδέλφη της ότι είναι έγκυος, τον Πετράκη να ζηλεύει την επικοινωνία της μητέρας του με τον Οδυσσέα, το παθιασμένο φιλί των δύο πρωταγωνιστών, τη νύχτα πάθους μεταξύ Ελένης και Σταύρου, όπως και την Αρετή να δέχεται έμμεσες απειλές από ανταγωνιστές της ERGAN.

Εάν χάσατε ή θέλετε να ξαναδείτε κάποιο από τα επεισόδια 19 - 20 - 21, μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 19

Ο εγκλωβισμός του Σταύρου και της Αρετής στο ασανσέρ της εταιρείας προκαλεί νευρικότητα στον Οδυσσέα, κάνοντας τον Σταύρο να πάρει μία γενναία απόφαση.

Η Κατερίνη έρχεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες, που δεν περίμενε να ακούσει από τον γιο της. Την κατηγορεί πως τόσα χρόνια τον ταύτιζε με τον πατέρα του κι ήταν ψυχρή και απόμακρη μαζί του.

Ο Νταγιάννος έρχεται κοντά με τη Μαρίκα, χαρούμενος με το σχέδιο του να πλευρίσει τον Πωλ, μέσω έμπιστου ανθρώπου του. Στόχος, το μερίδιο των μετοχών του στην ERGAN.

Η Μίνα εξομολογείται στην ξαδέλφη της, Ζέτα, ότι είναι έγκυος.

Η Αρετή προσπαθεί να προσεγγίσει τον γιο της, ο οποίος φανερά ζηλεύει την οποιαδήποτε επικοινωνία της με τον Οδυσσέα και δεν τον θέλει κοντά τους.

Για να δείτε το επεισόδιο 19, το οποίο προβλήθηκε την Κυριακή (7/12), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 20

Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του.

Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ενώ η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν. Η χαρά του όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ. Μια φωτογραφία τους κάνει τον γύρο των κουτσομπολίστικων sites και φέρνει «σεισμό» αντιδράσεων.

Εν τω μεταξύ, η Μίνα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ακροβατώντας ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική.

Από την άλλη, η Ελένη ζει μια νύχτα πάθους με τον Σταύρο, στο κότερό του. Κι η Αρετή, χωρίς να το ξέρει, καλείται να αντιμετωπίσει καινούργιες περιπέτειες.

Για να δείτε το επεισόδιο 20, το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα (8/12), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Μια Νύχτα Μόνο - Επεισόδιο 21

Η Κατερίνη ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα για τη φωτογραφία με την Αρετή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η Αρετή δέχεται έμμεσες απειλές από ανταγωνιστές της εταιρείας και την φέρνουν σε θέση άμυνας.

Η Ελένη «πετάει στα σύννεφα» μετά από τη νύχτα που πέρασε με τον Σταύρο και ο Πετράκης επισκέπτεται για πρώτη φορά το σπίτι της γιαγιάς του, κάτι που δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην Άσπα και τεράστια συγκίνηση στον Νταγιάννο.

Η Μίνα αποφασίζει να κάνει τον Σάββα να ζηλέψει, ενώ ο Πωλ ενθουσιάζεται όταν συναντιέται με την Μιρέλλα στην ERGAN και μαθαίνει ποια είναι.

Για να δείτε το επεισόδιο 21, το οποίο προβλήθηκε την Τρίτη (9/12), πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στο Web TV του Mega.

Το τρέιλερ του Mega για το επεισόδιο 22

Το επόμενο νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο» θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή 14/12 στις 21.00 στο Mega.

Το τρέιλερ του επεισοδίου είναι ήδη στον αέρα και μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega.