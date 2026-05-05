Μια Νύχτα Μόνο: Η Αρετή αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο του Οδυσσέα - Τι θα δούμε απόψε (5/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (5/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 74ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα.

Την ίδια ώρα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Εύα στην προσπάθειά της να μάθει για την κατάστασή της υγείας της, πηγαίνει κρυφά στο νοσοκομείο μαζί με τον Ορφέα.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιχειρεί να κερδίσει περισσότερο χώρο στην καρδιά του Οδυσσέα, κάνοντάς του μία πρόταση που τον αιφνιδιάζει.

Η Αρετή φοβούμενη τα χειρότερα, αποφασίζει να πάει στην εταιρεία, να βρει τον Οδυσσέα. Εκεί όμως, έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκληρό του πρόσωπο, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό της.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής