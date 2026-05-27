Μια Νύχτα Μόνο: Η κατάσταση της υγείας του Νταγιάννου βελτιώνεται - Τι θα δούμε απόψε (27/5)

Ηδραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (27/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 85ο επεισόδιο το νέο του θανάτου της Κατερίνης καταρρακώνει τον Οδυσσέα και την Αννέζα, ενώ ο Οδυσσέας επωμίζεται το βάρος του ταξιδιού στην Ελβετία προκειμένου να τη συνοδέψει πίσω για να γίνει η κηδεία.

Η κατάσταση της υγείας του Νταγιάννου βελτιώνεται αισθητά και η ξαφνική παρουσία του Άλκη στο σπίτι βάζει την Άσπα σε υποψίες.

Ο Νικήτας βρίσκει τρόπο να απελευθερώσει τη Φαίη και η Μίνα κάνει έντρομη μία ανακάλυψη, που τη βάζει σε δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους.

Τέλος, η Αρετή συμπαραστέκεται στον Οδυσσέα λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα που τους επιφυλάσσει η Αλεξάνδρα, με το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής