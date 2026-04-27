Μια Νύχτα Μόνο: Η Κατερίνη μπροστά σε μία απρόσμενη αποκάλυψη - Τι θα δούμε απόψε (27/4)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (27/4) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 70ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η Αλεξάνδρα προσπαθεί με κάθε τρόπο, να κάνει τον Οδυσσέα να ξεχάσει την Αρετή, στήνοντας ύπουλα παιχνίδια.

Ο Σάββας πιέζει την Άσπα να του δώσει διαζύγιο χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που αναφέρεται στο παρελθόν της και οι ισορροπίες αλλάζουν επικίνδυνα.

Ο Νικήτας κάνει μια πρόταση στη Μίνα που τη βάζει σε σοβαρές σκέψεις.

Ο Μάξιμος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα όσα έμαθε για τον συνέταιρο της Triton οικοδομικής και αποφασίζει να το ψάξει μόνος του.

Κι ενώ η Αρετή δέχεται μια επίσκεψη που δεν περίμενε, η Κατερίνη πηγαίνει ξανά στο σπίτι της Εύας, για να βρεθεί μπροστά σε μία αποκάλυψη, που δεν είχε υπολογίσει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής