Μια Νύχτα Μόνο: Ο Οδυσσέας αντιμέτωπος με τον Ορφέα - Τι θα δούμε απόψε (21/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (21/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 82ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, ο Οδυσσέας συναντά τον ετεροθαλή αδερφό του κι έρχεται αντιμέτωπος με τις ξεκάθαρες προθέσεις του Ορφέα.

Η Μαρίκα ετοιμάζεται για την επέτειό της με τον Νταγιάννο, όμως η συνάντησή του με τον Στάθη, παίρνει απρόβλεπτη τροπή.

Η Αλεξάνδρα συνεχίζει απεγνωσμένα να ψάχνει το υλικό του ξενοδοχείου, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον Οδυσσέα και τη γυναίκα που κοιμήθηκε μαζί του.

Ο Πωλ έρχεται πιο κοντά με την Εύα, αλλά αιφνιδιάζεται με το πρόσωπο που βλέπει μπροστά του.

Την ίδια στιγμή, ο Σάββας μαθαίνει κάτι για τη Μίνα και τον Νικήτα και ανησυχεί για εκείνη και το μωρό τους.

Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τον Νταγιάννο, δέχεται μια κλήση που τη διαλύει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής