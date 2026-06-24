Μια Νύχτα Μόνο: Ο Οδυσσέας καταρρέει όταν μαθαίνει την αλήθεια - Τι θα δούμε απόψε (24/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (24/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 100ό επεισόδιο της σειράς η Αρετή εξαφανίζεται από το νοσοκομείο και παίρνει μια απόφαση που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τρομοκρατημένη από τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας οργανώνει κρυφά τη φυγή της μαζί με την Τάνια και τον Πετράκη, ενώ όλοι την ψάχνουν πανικόβλητοι.

Ο Λυμπέρης προσπαθεί να τη βρει πριν να είναι αργά, ενώ ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το σκοτεινό μυστικό που όλοι κρατούν κρυφό για εκείνη τη νύχτα και τον αδίστακτο εκβιασμό της Αλεξάνδρας.

Ο Οδυσσέας καταρρέει όταν συνειδητοποιεί πως η Αρετή έδινε μόνη τη μάχη της όλον αυτόν τον καιρό.

Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, ενώ ο Λυμπέρης ετοιμάζεται να κινηθεί εναντίον της.

Κι ενώ η Αρετή είναι αποφασισμένη να εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα, η Μαρίκα θα ανατρέψει τα πάντα.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (24/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.