Μια Νύχτα Μόνο: Ο Σταύρος ρωτάει την Αννέζα ποια είναι η βιολογική του μητέρα

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Πέμπτη (16/4) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 65ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η απαλλαγή του Οδυσσέα από τις κατηγορίες λειτουργεί λυτρωτικά για τον ίδιο.

Με το βίντεο της Ευθυμίου στα χέρια, συναντά την Αρετή, για να της δώσει επιτέλους τις αποδείξεις που του ζητούσε επίμονα. Ο Σταύρος μαθαίνει την αλήθεια για την καταγωγή του και σοκάρεται.

Η Κατερίνη προσπαθεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την ερωμένη του άντρα της, αρνούμενη να αποκοπεί από το παρελθόν της.

Η Αρετή συγκλονισμένη από την αποκάλυψη της αθωότητας του Οδυσσέα, αποφασίζει να του ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Αννέζα ακούει εμβρόντητη τον Σταύρο, να τη ρωτάει ποια είναι η βιολογική του μητέρα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής