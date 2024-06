Michael Mosley: Ποιος είναι ο παρουσιαστής του BBC που αγνοείται στη Σύμη

Ο παρουσιαστής του BBC και αρθρογράφος της Daily mail Michael Mosley αγνοείται στη Σύμη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναεγερμό στις αρχές και να στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Ο Michael Mosley είναι γιατρός, ο οποίος είναι γνωστός για τις διατροφικές του συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαλειμματικής νηστείας, του The Fast 800, της δίαιτας 5:2, για την υιοθέτηση της δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, και της κετογονικής δίαιτας.

Δημοσίευσε ένα βιβλίο σχετικά με τη χρήση της διατροφής για τη βελτίωση του ύπνου, με τίτλο Fast Asleep, αφού αποκάλυψε ότι έπασχε από χρόνια αϋπνία.

Ο Δρ Mosley εμφανίζεται τακτικά στο podcast του Just One Thing και έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους τηλεοπτικούς γιατρούς στη Βρετανία.

Σπούδασε PPE στην Οξφόρδη και αρχικά δοκίμασε να εργαστεί ως τραπεζίτης επενδύσεων. Τότε ήταν που επανεκπαιδεύτηκε ως γιατρός και πήρε τα διπλώματά του μετά από σπουδές ιατρικής στο Royal Free Hospital του Λονδίνου.

Ο Δρ Mosley εντάχθηκε στο BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού και αφού έκανε παραγωγή εκπομπών για τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα έγινε παρουσιαστής στην οθόνη.

Ο Δρ Mosley βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του, αφού ολοκλήρωσαν μαζί μια περιοδεία σε όλη τη χώρα με τίτλο: «Τρώτε καλά, κοιμηθείτε καλύτερα, ζήστε περισσότερο».

Στο παρελθόν υπήρξε παραγωγός πολλών επιστημονικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το The Human Face, τρεις σειρές με τον καθηγητή Robert Winston, και το 2004 τη σειρά μηχανικής του BBC Two Inventions That Changed the World με οικοδεσπότη τον Jeremy Clarkson.

Παρουσίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα Blood and Guts, Medical Mavericks και The Story of Science, ενώ ήταν το θέμα ενός τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, 10 Things You Need to Know about Losing Weight.

Παρουσίασε το Make Me για το BBC One. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2010 ήταν παραγωγός και παρουσιαστής της τηλεοπτικής σειράς The Story of Science: Power, Proof and Passion που μεταδόθηκε από το BBC Two. Παράλληλα, παρουσίασε σειρά ντοκιμαντέρ.