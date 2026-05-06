Μιχάλης Ρακιντζής: «Είχα αγοράσει ελικόπτερο» - Η επική αντίδραση του Αναγνωστόπουλου

Ο Μιχάλης Ρακιντζής αποκάλυψε πως έχει αγοράσει ελικόπτερο με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να του κάνει μια επική ερώτηση.

Μιχάλης Ρακιντζής | GLOMEX / ΕΡΤ
Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο Μιχάλης Ρακιντζής, καθώς εξέφρασε την αγάπη του για τα ελικόπτερα, λέγοντας ότι είχε αγοράσει ένα στο παρελθόν.

Ο τραγουδιστής και πρώην εκπρόσωπος της Eurovision μίλησε για την συγκεκριμένη αγορά σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Στούντιο 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5).

«Παλιότερα με ενθουσίαζαν τα ελικόπτερα, κοιμόμουν με τα φυλλάδια στο μαξιλάρι. Με ενθουσίαζε να τα πιλοτάρω. Είχα αγοράσει ελικόπτερο», είπε αρχικά.

Τότε ήταν που ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησε μια εύλογη απορία: «Που το πάρκαρες;», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής τότε απάντησε: «Το πάρκαρα στο Ελληνικό». «Με μάγευε η μουσική και τα ελικόπτερα κάτι με τράβαγε σε αυτό”, κατέληξε.

