Μιχάλης Ρακιντζής: «Είχα αγοράσει ελικόπτερο» - Η επική αντίδραση του Αναγνωστόπουλου

Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο Μιχάλης Ρακιντζής, καθώς εξέφρασε την αγάπη του για τα ελικόπτερα, λέγοντας ότι είχε αγοράσει ένα στο παρελθόν.
Ο τραγουδιστής και πρώην εκπρόσωπος της Eurovision μίλησε για την συγκεκριμένη αγορά σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Στούντιο 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5).
«Παλιότερα με ενθουσίαζαν τα ελικόπτερα, κοιμόμουν με τα φυλλάδια στο μαξιλάρι. Με ενθουσίαζε να τα πιλοτάρω. Είχα αγοράσει ελικόπτερο», είπε αρχικά.
Τότε ήταν που ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησε μια εύλογη απορία: «Που το πάρκαρες;», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.
Ο Μιχάλης Ρακιντζής τότε απάντησε: «Το πάρκαρα στο Ελληνικό». «Με μάγευε η μουσική και τα ελικόπτερα κάτι με τράβαγε σε αυτό”, κατέληξε.
