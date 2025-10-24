Μικρός «Σέρλοκ» έλυσε τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης σε ένα δευτερόλεπτο

Σε υψηλές στροφές φαίνεται πως «έτρεχε» ο σημερινός διαγωνιζόμενος στον Τροχό της Τύχης, λύνοντας τον γρίφο σε μόλις ένα δευτερόλεπτο μετά την πρώτη μαντεψιά του.
Ο παίκτης έπρεπε να βρει μία φράση που ανήκει στην κατηγορία «Γλυκό», έχοντας δοσμένα τα γράμματα «Λ,Π,Σ,Τ,Α». Με την πρώτη μαντεψιά διάλεξε τα «Κ, Ρ, Ν, Μ, Ε», γεμίζοντας σχεδόν όλα τα κενά, και λύνοντας αμέσως τον γρίφο, που έδινε τη φράση «ΒΑΦΛΕΣ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ».
