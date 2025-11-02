Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Έκανε καταγγελία για εκφοβισμό σε συμπρωταγωνιστή της στο Stranger Things

Κατηγορίες για εκφοβισμό και παρενόχληση εξαπέλυσε μία από τις πρωταγωνίστριες του Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, σε βάρος του συμπρωταγωνιστή της Ντέιβιντ Χάρμπορ, λίγο πριν κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη τελευταία σεζόν της σειράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ert.news.gr, o 50χρονος Χάρμπορ, ο οποίος υποδύεται τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας Τζιμ Χόπερ και θετό πατέρα της Ιλέβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν Μπράουν) μετά την επίσημη καταγγελία της νεαρής Βρετανίδας ηθοποιού, φέρεται να έγινε αντικείμενο έρευνας της αστυνομίας.

Έχει ξεκαθαριστεί πως δεν πρόκειται για καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης ωστόσο τα αποτελέσματα της έρευνας παραμένουν άγνωστα.

Μία πηγή αποκάλυψε πως «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες. Η έρευνα κράτησε μήνες».

David Harbour accused of bullying Millie Bobby Brown on 'Stranger Things' set ahead of final season https://t.co/Rdc5iCNz7r pic.twitter.com/LRviNLrU32 — Decider (@decider) November 2, 2025

Από την πλευρά της, η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το ενδιαφέρον στραμμένο στο φινάλε της σειράς.

«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το Netflix. «Τίποτα δεν πρόκειται να επισκιάσει αυτό – ούτε καν η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή», πρόσθεσε.