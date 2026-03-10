Για την προσωπική ζωή καθώς και τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να έχει ο άντρας που βρίσκεται στο πλάι της μίλησε, η Modern Cinderella, καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό», αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε σχέση.

Η influencer επεσήμανε πως για εκείνη, κίνητρο σε μια σχέση δεν είναι τα χρήματα, ενώ όπως ανέφερε, δεν την απασχολεί εάν ο άνδρας βγάζει λιγότερα από την ίδια:

«Δεν με απασχολεί αν ένας άντρας βγάζει λιγότερα λεφτά από μένα. Εμένα με νοιάζει να μην είναι αργόσχολος. Αν πει ότι ξέρεις τι, η Μαρία έχει λεφτά, που μου έχει συμβεί τρεις φορές στη ζωή μου, η Μαρία έχει λεφτά οπότε εγώ θα κάτσω σπίτι γιατί δεν με νοιάζει και θα πάω βόλτα και θα πληρώσει η Μαρία και το ενοίκιο και όλα… Δεν μ’ αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί με εκμεταλλεύεσαι».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Αν βρω τον τρελό έρωτα, θα πλήρωνα ένα ταξίδι. Αλλά πιστεύω ότι μετά από ένα σημείο είναι εκμετάλλευση. Ξέρω ότι θα βγάλει κόμπλεξ. Είχα άνθρωπο που έπαιρνε τον βασικό μισθό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα».

Παράλληλα, καθώς αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα βρίσκεται σε σχέση, ανέφερε πως αυτό που της αρέσει στον σύντροφό της είναι ότι είναι ακομπλεξάριστος.