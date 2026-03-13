Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται στον ΑΝΤ1 – Ποιος πασίγνωστος θα είναι ο πρώτος καλεσμένος

Η αντίστροφη μέτρηση για το talk show του Ant1 ξεκίνησε και υπόσχεται να μας καθηλώσει. Το «Moments» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, με τη Ζέτα Μακρυπούλια σε ρόλο οικοδέσποινας, έτοιμη να φέρει στη μικρή οθόνη τις πιο δυνατές στιγμές αγαπημένων προσώπων.

Ποδαρικό σε αυτή τη μοντέρνα και άκρως θεατρική τηλεοπτική σκηνή κάνει ο απόλυτος δημιουργός τηλεοπτικών επιτυχιών, Γιώργος Καπουτζίδης.

Μέσα από ένα νοσταλγικό ταξίδι μνήμης, ο άνθρωπος πίσω από τα σενάρια, ξετυλίγει την ζωή του.

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Θα δούμε το πατρικό σπίτι του Καπουτζίδη στις Σέρρες, θα μάθουμε τα παιδικά του όνειρα και θα ακούσουμε άγνωστες ιστορίες από την αδελφή και την ανιψιά του.

Αγαπημένες πρωταγωνίστριες από τις θρυλικές σειρές του κάνουν την απόλυτη έκπληξη στο πλατό! Η Σμαράγδα Καρύδη (Παρά Πέντε), η Μαρία Ανδρούτσου (Σαββατογεννημένες), η Μαριέλλα Σαββίδου (Εθνική Ελλάδος) και η Γιούλη Τσαγκαράκη (Σέρρες) μοιράζονται απολαυστικές και ανέκδοτες backstage ιστορίες.

Η λατρεία του Γιώργου για την eurovision είναι γνωστή, γι' αυτό και η εμφάνιση της Κλαυδίας θα συζητηθεί. Όμως, το απόλυτο highlight της βραδιάς ανήκει στη Ζέτα! Η παρουσιάστρια φέρνει στο φως στίχους που της είχε στείλει παλαιότερα ο δημιουργός για να συμμετάσχει στη Eurovision. Με τη βοήθεια του μαέστρου Γιάννη Δίσκου, οι στίχοι μελοποιούνται live και το τραγούδι παίρνει ζωή μπροστά στα μάτια μας!