Γιώργος Καπουτζίδης: Οι άγνωστες φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία - Δημοσιεύτηκαν ενόψει... Moments

Το φως της δημοσιότητας είδαν άγνωστες μέχρι στιγμής φωτογραφίες του Γιώργου Καπουτζίδη από όταν ήταν παιδί, με αφορμή την εμφάνιση του ως πρώτος καλεσμένος στην εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια στον Ant1, «Moments».
Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της εκπομπής στο Instagram δημοσιοποίησε φωτογραφίες του ηθοποιού και σεναριογράφου, γράφοντας στη λεζάντα ότι είναι «Αυτός είναι που θα μας πει τη δική του ιστορία!».
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την πορεία της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και την εφηβεία και είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται.
