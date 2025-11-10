Μπαλάσκας: «Ο Τζόκοβιτς έσκισε την μπλούζα του και αποθεώθηκε» - «Μη μου το κάνεις αυτό» απάντησε ο Λιάγκας

Ο Σταύρος Μπαλάσκας διέκοψε τη συζήτηση που γινόταν νωρίτερα σήμερα (10/11) στο Πρωινό και αφορούσε την αποθέωση του Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ, αλλά και την εμφάνιση - έκπληξη της Ελένης Μενεγάκη στις κερκίδες για να κάνει μία σύγκριση που τον αφορούσε, αλλά μόλις ο Γιώργος Λιάγκας αντιλήφθηκε τι θα έλεγε, τον διέκοψε θέλοντας να το αποφύγει.

«Μπορώ να κάνω μια ερώτηση; Προσωπική απορία. Μπορώ να την κάνω;», ρώτησε ο Σταύρος Μπαλάσκας με τον παρουσιαστή να δυσανασχετεί μεταξύ σοβαρού και αστείου και να απαντάει: «Ωχ λέγε».

Διαβάστε επίσης - Ιωάννα Τούνη: Στα δικαστήρια για την υπόθεση revenge porn - «Είχαν στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»

«Ο Τζόκοβιτς έσκισε την μπλούζα του κι έδειξε το στέρνο του και αποθεώθηκε», σχολίασε ο Σταύρος Μπαλάσκας, αναφερόμενος στη στιγμή που πριν από λίγο καιρό είχε σηκώσει και ο ίδιος την μπλούζα του στον αέρα της εκπομπής, μια κίνηση που είχε σχολιαστεί αρνητικά.

Μόλις, όμως, ο Γιώργος Λιάγκας αντιλήφθηκε σε τι αναφερόταν ο συνεργάτης του, τον διέκοψε λέγοντάς του «ελα μη, όχι σε παρακαλώ! Μη μου το κάνεις τώρα αυτό! Πάμε… Είναι άλλο πράγμα, δεν συγκρίνονται τα μεγέθη» και προχωρώντας με τη ροή της εκπομπής.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 1':43" του βίντεο που ακολουθεί.