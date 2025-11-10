Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την ίδια και κατηγορούμενους δύο άντρες.

Λίγο πριν μπει στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η Ιωάννα Τούνη μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, εκφράζοντας την ελπίδα της να μην ξαναπάρει αναβολή η υπόθεση, όπως είχε γίνει τις προηγούμενες φορές.

Διαβάστε επίσης - Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που αποφάσισε να κάνει giveaway το φόρεμα με το οποίο πάντρεψε την κολλητή της Στέλλα

Μάλιστα, η γνωστή influencer τόνισε ότι το μόνο που ζητάει δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι «είχαν στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα έχουμε έρθει για να γίνει η δίκη. Είμαι για ακόμα μια φορά εδώ. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν πάλι αναβολή προκειμένου να με αποστραγγίσουν εντελώς ψυχικά.

Περιμένω να δω τους κατηγορούμενους, για αυτή τη στιγμή είμαι εδώ. Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη, δεν έχω ζητήσει κάποια οικονομική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και φυσικά τιμωρία σε δύο ανθρώπους που είχαν στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε η Ιωάννα Τούνη.

Από πλευράς του ο δικηγόρος της γνωστής influencer, Απόστολος Λύτρας, τόνισε:

«Σίγουρα επιθυμία της κ. Τούνη είναι να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών γιατί θα υπάρχει ψυχική ταλαιπωρία και ώστε να μη δοθεί η δυνατότητα να γίνει ένα reality show σε βάρος της».