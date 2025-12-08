«Μπαμπά σ' αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha - Οι πρώτες φωτογραφίες

Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στην κομεντί του Alpha «Μπαμπά σ'αγαπώ» που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους και το συνεργείο να προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε… ξεκαρδιστικές αυτοσχεδιαστικές στιγμές και μικρές παιδικές «εξεγέρσεις».

Βαλάσογλου και Μηλιώνης | Alpha

Παιδιά στη σειρά «Μπαμπά σ'αγαπώ» | Alpha

Μηλιώνης, Βαλάσογλου, Ροϊλός στα backstage της σειράς | Alpha

Βαλάσογλου και Ροϊλός στα γυρίσματα του «Μπαμπά σ'αγαπώ» | Alpha

Το σενάριο, γεμάτο ατάκες που θα συζητηθούν, ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη γλυκιά, χαοτική και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της πατρότητας. Οι ήρωες δεν είναι οι “τέλειοι” μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο-κλειδί της σειράς, το οποίο ήδη έχει γίνει το αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων.