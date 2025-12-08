«Μπαμπά σ' αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha - Οι πρώτες φωτογραφίες

Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στην κομεντί του Alpha «Μπαμπά σ'αγαπώ» που αναδεικνύει τις οικογενειακές σχέσεις, την καθημερινότητα ενός πατέρα και το χιούμορ τριών εντελώς διαφορετικών αντρών.
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Κρητικού και την σεναριακή ματιά του Γιώργου Φειδά, τα πρώτα πλάνα από το σετ δείχνουν ένα κλίμα άψογης συνεργασίας, με τους ηθοποιούς να μπαίνουν αμέσως στους ρόλους και το συνεργείο να προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε… ξεκαρδιστικές αυτοσχεδιαστικές στιγμές και μικρές παιδικές «εξεγέρσεις».
Το σενάριο, γεμάτο ατάκες που θα συζητηθούν, ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη γλυκιά, χαοτική και συχνά απρόβλεπτη πλευρά της πατρότητας. Οι ήρωες δεν είναι οι “τέλειοι” μπαμπάδες κι αυτό είναι ακριβώς που τους κάνει τόσο αληθινούς.
Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στο νηπιαγωγείο-κλειδί της σειράς, το οποίο ήδη έχει γίνει το αγαπημένο σημείο συνάντησης όλων.
