Μπαμπά Σ'αγαπώ: Βιργινία και Νίκος παίρνουν μια μεγάλη απόφαση για τη σχέση τους - Τι θα δούμε απόψε (24/3)

Το Μπαμπά, Σ'αγαπώ επιστρέφει απόψε Τρίτη (24/3) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο ο Δημήτρης παίρνει τη σημαντικότερη απόφαση της ζωής του ως προς τον Βίκτωρα, ο Νίκος πείθεται να συνεργαστεί με τον Μανώλη και ο Ηρακλής προσπαθεί να απωθήσει το άβολο φλερτ της Μαίρης.

Στο αποψινό 21ο επεισόδιο με τίτλο «Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου» τα Τρία Μπαμπαδάκια πρέπει να κάνουν το χορευτικό για την υγιεινή διατροφή ντυμένοι λαχανικά στο νηπιαγωγείο του Διευθυντή του τοπικού αστυνομικού τμήματος, κι αν δεν χορέψουν καλά, κινδυνεύουν με σύλληψη.

Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης έχει αποφασίσει να επαναλάβει το τεστ DNA για την πατρότητα του Βίκτωρα, η Ελένη έχει αποφασίσει να του πει την αλήθεια για το αλλοιωμένο τεστ κι ο Ηρακλής έχει αποφασίσει να επενδύσει στη σχέση του με την Τζένη, όμως η άφιξη της Μαίρης της αδερφής της Αλίκης, δημιουργεί συνέχεια αναταράξεις.

Η Βιργινία με τον Νίκο παίρνουν μια μεγάλη απόφαση για τη σχέση τους κι αποφασίζουν να οργανώσουν συνάντηση με Μανώλη για να πάρει ο Νίκος τη δουλειά με τα ξενοδοχεία.

Θα κάνει ο Δημήτρης το τεστ DNA κι αν ναι, τι θα δείξει σχετικά με την πατρότητα του Βίκτωρα;

Θα συμφωνήσει ο Νίκος να ζητήσει συγνώμη από το νέο σύντροφο της Βιργινίας για να κλείσει μαζί του τη μεγάλη δουλειά με τα ξενοδοχεία;

Ποιος από τους 3 μπαμπάδες θα μοιραστεί με τους άλλους μια σκληρή ιστορία από τα παιδικά του χρόνια;

Θα πάει καλά το χορευτικό για την υγιεινή διατροφή, ή θα καταλήξουν και πάλι στα κρατητήρια οι 3 Μπαμπάδες;

Θα αποκτήσει ο Βίκτωρας επιτέλους μπαμπά; Ή όχι;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε (24/3) στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Το τρέιλερ για το αποψινό (24/3) επεισόδιο 21

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης