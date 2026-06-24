Μπαμπά Σ'αγαπώ: Η αλήθεια χτυπά σκληρά Δημήτρη και Ελένη - Τι θα δούμε απόψε (24/6)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (24/6) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο η αλήθεια έρχεται να χτυπήσει σκληρά τον Δημήτρη και την Ελένη.

Την ίδια ώρα Νίκος - Βιργινία βρίσκονται στην τελική αναμέτρηση για τη δική τους αλήθεια, σε ένα επεισόδιο που θα κάνει σχεδόν κάθε χαρακτήρα της σειράς να κοιτάξει από την αρχή την ταυτότητα, τις εσωτερικές επιθυμίες και τους στόχους του.

Στο αποψινό 55ο επεισόδιο με τίτλο «Ποιανού είσαι συ; (μέρος 1)» ο Δημήτρης στην πιο δύσκολη ώρα του θα προστρέξει για βοήθεια στον Νίκο και τη Βιργινία.

Η Τζένη ετοιμάζεται για επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια του οποίου ο Ηρακλής έχει αναλάβει να κάνει μια δύσκολη συζήτηση με τον Στέλιο, προσπαθώντας να ενώσει τους κόσμους όλων των ανθρώπων που αγαπάει.

Κι ενώ ο Ηρακλής προσπαθεί να βάλει όρια στον Στέλιο, ο Πανούλης προσπαθεί να ξεπεράσει αυτά που του έχει βάλει η Στέλλα και να κάνει μια εκ βαθέων συζήτηση μαζί της, ενώ ο Δημήτρης με τον Νίκο φτάνουν να παίξουν μπουνιές.

Κι όταν ο Νίκος ρωτήσει τη Βιργινία για το φιλί με τον Μανώλη, θα πάρει μια απάντηση που καθόλου δεν περίμενε.

Ο Δημήτρης και η Ελένη τρέχουν στους φίλους τους για συμπαράσταση. Τί γίνεται όμως όταν και τα δύο άτομα που αποτελούν το ζευγάρι έχουν τους ίδιους φίλους;

Θα αντέξει ο Ηρακλής μακριά από την Τζένη για λίγες μέρες; Και πώς θα πάει η συζήτηση με τον γιο του;

Τί θα πει ο Δημήτρης για την απομάκρυνση της Ελένης, στην ντουντούκα που ακούει στο όνομα «Βίκτωρας»;

Θα καταφέρει ο Πανούλης να περάσει τον φράχτη που του βάζει η Στέλλα ή το γλυκό που του σερβίρει θα του βγει ξινό;

Θα καταφέρουν να μιλήσουν ουσιαστικά για τα συναισθήματά τους ο Νίκος και η Βιργινία πριν το καθήκον προς τους φίλους αρχίσει να καλεί;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης