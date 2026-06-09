Μια Νύχτα Μόνο: Η επίσκεψη που ταράζει τη Μαργαρίτα - Τι θα δούμε απόψε (9/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τρίτη (9/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 91ο επεισόδιο της σειράς ο Χάρης και η Ελένη ψάχνουν τρόπο για να βοηθήσουν την Αρετή να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, κρύβοντάς το από τον Σταύρο και τον Οδυσσέα.

Η Άσπα επιτίθεται στη Μίνα μπροστά σε όλους και το οικογενειακό δείπνο στο σπίτι του Νταγιάννου καταλήγει σε φιάσκο.

Ο Οδυσσέας μετά από προτροπή του Πωλ, προσπαθεί να προφυλάξει τον Ορφέα από κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, ενώ η Μαργαρίτα δέχεται μία επίσκεψη που την ταράζει.

Κι ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή μαθαίνουν το φύλο του μωρού τους, ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να πάρουν το επίμαχο υλικό από τα χέρια της Αλεξάνδρας.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (9/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.