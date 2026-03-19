Ο Αντώνης Σρόιτερ όπως ποτέ ξανά σε διαγωνισμό γκριμάτσας με τη Σοφία του «Μπαμπά, Σ'αγαπώ»

Ο Βίκτωρας, η Σοφία και ο Στέλιος του Μπαμπά Σ'αγαπώ, αφού κέρδισαν τις καρδιές των τηλεθεατών και τις πρωτιές στην τηλεθέαση, βγήκαν από το πλατό της επιτυχημένης σειράς του Alpha και συνάντησαν την Κατερίνα Καινούργιου, τον Αντώνη Σρόιτερ και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στα δικά τους πλατό για να μας χαρίσουν απολαυστικές στιγμές.

Διαβάστε επίσης - Ξέχνα την Κερασία: Οι 6 πιο «Βιργινία» στιγμές της Ευσταθίας Τσαπαρέλη στο Μπαμπά Σ'αγαπώ

Ο Στέλιος (Θοδωρής Μαρουλάκης) έβαλε τα δυνατά του και πήρε... συνέντευξη από την παρουσιάστρια του Happy Day ρωτώντας τη αρχικά ποια πριγκίπισσα της Disney θα ήθελε να ήταν με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να έχει δίλημμα ανάμεσα στη Σταχτοπούτα και την Έλσα από το Frozen.

Στη συνέχεια τη ρώτησε τι γεύση παγωτό θα ήθελε να είναι και η απάντηση... στο βίντεο που ακολουθεί.

Την ίδια στιγμή ο Βίκτωρας (Ιάσονας Τσιώνης) - επίσης σε ρόλο δημοσιογράφου - ρώτησε την παρουσιάστρια της Super Κατερίνα «ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό;» και όταν η Κατερίνα Καινούργιου του απάντησε οι πατάτες τηγανητές και μακαρόνια με κιμά, οι δυο τους ανακάλυψαν τους αρέσουν τα ίδια φαγητά.

Ακόμα ο Βίκτωρας της αποκάλυψε τι τον ταράζει, ενώ όταν η παρουσιάστρια του Alpha του είπε ότι είναι λίγο μεγαλύτερή του, δηλαδή 22, εκείνος της απάντησε ότι είναι 40, αλλά φαίνεται 31.

Ποιος το έκανε καλύτερα; Η Σοφία του Μπαμπά Σ'αγαπώ ή ο Σρόιτερ;

Η ανατροπή, όμως, ήρθε από την ενημέρωση αφού όταν η Σοφία (Ζωή Πυλιώτη) συνάντησε τον Αντώνη Σρόιτερ στο πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha και τον προκάλεσε σε διαγωνισμό αστείας γκριμάτσας, ο άνκορμαν του σταθμού δεν «κόλλησε» και έδειξε στην κάμερα μια πλευρά του που σίγουρα δεν βλέπουμε συχνά.

Μάλιστα, με μια ματιά στα σχόλια τόσο στο YouTube όσο και στις επίσημες σελίδες του Alpha στα social media όπου ανέβηκε το παρακάτω βίντεο, αυτή η πλευρά άρεσε και σε πολλούς χρήστες.

Μάλιστα, πριν η Σοφία του Μπαμπά, Σ'αγαπώ και ο Αντώνης Σρόιτερ κάνουν διαγωνισμό γκριμάτσας, ο γνωστός δημοσιογράφος της απάντησε στο ερώτημα «υπάρχουν τελικά τέρατα;», αφού, όπως είπε, το έχει ψάξει το θέμα.