Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ο Δημήτρης ανακαλύπτει το παρελθόν της μαμάς του Βίκτωρα - Τι θα δούμε απόψε (29/6)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (29/6) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο όπου o Νίκος πάει με τη Στέλλα σε ραντεβού για Πρόγραμμα Γονεϊκότητας, ο Δημήτρης μαθαίνει πληροφορίες για την Κατερίνα από τον ντετέκτιβ και ο Ηρακλής κάνει babysitting στον Βίκτωρα.

Στο αποψινό 56ο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «Γιατρεύοντας τις καρδιές μας» ο Νίκος έχει σημαντικό meeting με τον Μανώλη, αλλά τα κοστολόγια που προβληματίζουν την εταιρεία, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που πρέπει να λύσει, μιας και ένα τηλέφωνο που χτυπάει ασταμάτητα, θα τον φέρει για ακόμη μία φορά σε σύγκρουση προτεραιοτήτων.

Ο Δημήτρης πάλι, μαθαίνει επιτέλους πληροφορίες από τον Ντετέκτιβ, για την Κατερίνα, την μαμά του Βίκτωρα.

Η Ελένη, αποδιωγμένη, προσπαθεί να τον βοηθήσει από μακριά, ζητώντας από τη Βιργινία να τον στηρίξει.

Η Στέλλα ζητάει από τον Νίκο να τη συνοδέψει σε ραντεβού με συμβουλευτικό κέντρο, με σκοπό να τους δεχτούν σε Πρόγραμμα Γονεϊκότητας, που προετοιμάζει τους νέους γονείς.

Ο Ηλίας, από τον φόβο ότι η Μαίρη θα πει στον Ηρακλή για το πειραγμένο αλκοτέστ, εκμεταλλεύεται την ερωτική τους σχέση και της δίνει τελεσίγραφο: αν θέλει να είναι μαζί του, τέρμα κάθε επικοινωνία με τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής πάλι, εργαζόμενος ως babysitter του Βίκτωρα, ζει μία μέρα στα παπούτσια του Δημήτρη αλλά προλαβαίνει και μερικά τηλεφωνήματα με την Τζένη, που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη.

Τι θα κάνει ο Δημήτρης με τις πληροφορίες που συνέλεξε για την Κατερίνα και το εγκληματικό παρελθόν της;

Θα αφήσει ο Νίκος το meeting για το ραντεβού με την Στέλλα στο κέντρο γονεϊκότητας κι αν ναι, θα προλάβει να φτάσει στην ώρα του;

Ο Ηρακλής θα μπορέσει να λειτουργήσει σε σχέση εξ αποστάσεως με Τζένη, έστω και λίγες μέρες;

Πώς θα ανταποκριθεί η Μαίρη στο τελεσίγραφο του Ηλία;

Θα καταφέρει η Βιργινία να στηρίξει τον Δημήτρη, όπως της ζήτησε η Ελένη, ξεπερνώντας τα νεύρα που της προκαλεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος με κάθε δεύτερη λέξη;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ' αγαπώ!»

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης