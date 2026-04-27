Μπεκατώρου: «Θα τρελαθώ! Ήταν μαγικός ο τελικός αυτός» - Το ποσό που μοιράστηκαν οι παίκτες

Κόκκινο χτύπησε η αγωνία στον τελικό του Chase το βράδυ της Δευτέρας (27/4) , καθώς παίκτες και «Αδέκαστος» το πήγαιναν πόντο πόντο. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και την νίκη των τριών παικτών, η Μαρία Μπεκατώρου έμεινε άφωνη, λέγοντας: «Θα τρελαθώ! Ήταν μαγικός ο τελικός αυτός και φεύγετε με 7.200 ευρώ».

Ο Χρήστος, η Ξένια και ο Σοφοκλής κατάφεραν να απαντήσουν σωστά αρκετές ερωτήσεις, φτάνοντας στη νίκη στο παρά πέντε και κερδίζοντας το μαγικό ποσό των 7.200 ευρώ, το οποίο και μοιράστηκαν.

Η τελική αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τους τρεις διαγωνιζόμενους να διατηρούν ην ψυχραιμία του σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και να απαντούν σωστά απέναντι στον «Αδέκαστο», σε ένα από τα πιο δυνατά φινάλε της εκπομπής.