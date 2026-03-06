Μπογδάνος: «Παράγουμε περισσότερες φουσκοχειλούδες, ελαφρών ηθών influencers, από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τα σχόλια που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες στα social media και αφορούν τις Ελληνίδες influencers, οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί στις αραβικές χώρες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Σε μία χώρα που δυστυχώς παράγουμε περισσότερες "φουσκοχειλούδες", ελαφρών ηθών influencers, από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε, το αποτέλεσμα είναι ότι τις εξάγουμε. Είναι το αλφαβητάρι των οικονομικών.

Υπάρχουνε κάποιες κοπέλες εκεί ή κάποιες κυρίες, οι οποίες πράγματι ασχολούνται με αξιόλογες επαγγελματικές ενασχολήσεις και είναι και πολύ επιτυχημένες», είπε αρχικά ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Είναι όμως κι άλλες, οι οποίες δηλώνουν κάτι, με διάφορους ευφάνταστους τίτλους επαγγελματικούς, και στην ουσία είναι συνοδοί. Ίσως είναι αυτό μία νέμεση για την Ελλάδα, η οποία κάποτε επήρετο ότι, σε πολλά εισαγωγικά, "καταναλώνει" κοπέλες από το ανατολικό μπλοκ. Ρωσίδες, Ουκρανές…

Θυμάσαι το φιλμ του Σωτήρη Γκορίτσα "Βαλκανιζατέρ"; "Προσεχώς Βουλγάρες". Ε τώρα λοιπόν, οι Ελληνίδες γίνονται προϊόν κατανάλωσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι πλέον αυτό το κάνουν και με καμάρι», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Και προς Θεού ξαναλέω - και σε παρακαλώ να το παίξεις - δεν αφορά η δήλωσή μου σε κυρίες, οι οποίες έχουνε επιτυχημένες πραγματικές επαγγελματικές δραστηριότητες στον αραβικό κόσμο. Σε αυτές βγάζω το καπέλο.

Πίσω όμως από αυτές έρχονται και κρύβονται και πολλές, οι οποίες όλοι γνωρίζουμε τι πάνε να κάνουν στα Εμιράτα, αλλά μας βγαίνουν κιόλας καμαρωτές ότι κάνουν influencing.

Τι influencing κάνει μία Ελληνίδα; Ποιον κάνει influence; Οι περισσότερες ούτε αγγλικά δεν μιλάνε», σχολίασε ο παρουσιαστής του Open.