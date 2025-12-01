Μπόμπα: «Έλεγαν ότι είμαι απαίσια πριν καν βγω στη τηλεόραση - Μου είχαν σπάσει τα νεύρα»

Για τα αρνητικά σχόλια που δεχόταν στο Ίντερνετ πριν εμφανιστεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση, μίλησε μεταξύ άλλων η Χριστίνα Μπόμπα καθώς βρέθηκε με τον σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη στην εκπομπή του Fipster στο YouTube.

H Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε ότι δεχόταν πλήθος αρνητικών σχολίων στα social media, που την αποκαλούσαν «απαίσια» πριν καν προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του The Voice, στο οποίο ήταν παρουσιάστρια στα backstage κατά την περίοδο 2019-2020.

«Πριν κάνω το Voice τότε. Πριν καν εμφανιστώ στην τηλεόραση, με έκραζαν όλοι ότι είμαι απαίσια. Μα δεν είχα βγει ακόμα.Μου είχαν σπάσει τα νεύρα πριν κάνω την πρώτη μου εμφάνιση» είπε και πρόσθεσε:

«Άρχισα να κλαίω από όλη αυτή την πίεση, γιατί να κάνει αυτή τηλεόραση, δεν είναι καλή. Τότε ήταν λίγο έξαλλα. Πριν βγω στη σκηνή, μια ημέρα πριν, όλοι με έκραζαν. Όλοι με έκραζαν και είχα βάλει τα κλάματα».



«Είχε γίνει χαμός πριν καν βγει», είπε με τη σειρά του ο Σάκης Τανιμανίδης, επιβεβαιώνοντας όσα είπε η σύζυγός του.