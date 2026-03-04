Να Μ'αγαπάς: Πότε θα παιχτούν τα επόμενα νέα επεισόδια στον Alpha - Οι ημέρες και η ώρα προβολής

Σε αλλαγές στο πρόγραμμά του προχώρησε ο Alpha με την αγαπημένη σειρά Να Μ'αγαπάς να επηρεάζεται όσον αφορά τις ημέρες προβολής της.

Έτσι, εάν κάποιος περίμενε σήμερα Τετάρτη (4/3) στις 20.00 να δει νέο επεισόδιο της σειράς και αν τελικά ο Θεόφιλος θα υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου ή όχι, θα πρέπει να περιμένει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (9/3) αφού αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να παιχτούν άλλα επεισόδια του Να Μ' αγαπάς.

Σύμφωνα με τον τωρινό προγραμματισμό του σταθμού, από εδώ και στο εξής η επιτυχημένη σειρά θα προβάλλεται μόνο κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00, δηλαδή στην συνηθισμένη ώρα προβολής της.

Σήμερα Τετάρτη (4/3) και κάθε Τετάρτη στις 20.00 θα προβάλλεται νέο επεισόδιο της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha, Το Σόι Σου, το οποίο πλέον θα προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα.

Το καλό είναι ότι μπορεί οι ημέρες προβολής του Να Μ'αγαπάς, να λιγοστεύουν, αλλά ο αριθμός των επεισοδίων ανά εβδομάδα παραμένει ίδιος, αφού τόσο τις Δευτέρες όσο και τις Τρίτες θα παίζεται διπλό επεισόδιο, ενώ αμέσως μετά στις 22.00 θα παίζεται ο Άγιος Έρωτας.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το τρέιλερ για τα δύο νέα επεισόδια που θα παιχτούν την ερχόμενη Δευτέρα (9/3) στις 20.00 στον Alpha.