Αυλαία έριξε την Κυριακή 5 Ιουλίου το «Καλύτερα δε γίνεται!» για 11 η τηλεοπτική σεζόν και πηγαίνει για την 12η διαψεύδοντας τις «Κασσάνδρες» περί σοβαρού ενδεχόμενου διακοπής της εκπομπής βάση απόρρητης έρευνας λόγω ευρύτερων περικοπών.

Όπως επίσης μέχρι στιγμής διαψεύδεται και το σενάριο που θέλει την εκπομπή του Σαββάτου να βγαίνει ζωντανά στον τηλεοπτικό «αέρα» και αμέσως μετά να μαγνητοσκοπείται στην ίδια τεχνική βάρδια η εκπομπή της Κυριακής.

Νέες αλλαγές

Η Ναταλία Γερμανού θα υποδεχθεί τη 12 η τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής της με αλλαγές. Ο Άγγελος Βουράκης όπως άλλωστε ανακοίνωσε και ο ίδιος αποχωρεί από την εκπομπή με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δικηγόρος βρίσκεται σε συζητήσεις για συνεργασία με το Open.

Από την εκπομπή αποχώρησε και ο Γιάννης Κορδώνης ο οποίος ακολουθεί το δίδυμο Φερεντίνου – Καραβάτου στην ΕΡΤ. Άλλωστε οι τρεις τους είναι και ραδιοφωνική παρέα καθημερινά.

Αν και ο Γιάννης Κορδώνης είχε «+1» στο συμβόλαιό του με τον Alpha επήλθε συμφωνία με το κανάλι για την αποχώρησή του. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποφασιστούν οι αντικαταστάτες των δύο προσώπων.