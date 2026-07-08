Όταν η ελπίδα «ζωντανεύει» στη Βενεζουέλα: Μητέρα βγήκε με τα τρία της παιδιά από τα ερείπια

Απερίγραπτη συγκίνηση βίωσαν διασώστες και εθελοντές που συνεχίζουν πεισματικά τις έρευνες στη Βενεζουέλα, αναζητώντας την παραμικρή ένδειξη ζωής κάτω από τα ερείπια, 11 ημέρες μετά τους δύο φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Λατινική χώρα.

Μία ομάδα διασωστών δικαιώθηκε με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο, όταν κατάφερε να απεγκλωβίσει μια γυναίκα και τα τρία της παιδιά από τα συντρίμμια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, με βάση και το Al Jazeera.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Βενεζουέλα: Η «φλόγα» μένει αναμμένη

Η οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή και ανασύρθηκε, την ίδια στιγμή που ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει τους 3.865 νεκρούς, κόντρα στις αδίστακτες πιθανότητες.

Η μητέρα κατάφερε να κρατήσει ζωντανά τα παιδιά της ταΐζοντάς τα μητρικό γάλα και δίνοντάς τους συνεχώς ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι διασώστες θα τους βρουν και θα τους σώσαουν.

Παρότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει δώσει στοιχεία για αριθμό αγνοούμενων, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να φτάνουν ακόμα και τους 50.000, χωρίς πάντως να μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση. Τα κατεστραμένα κτίρια είναι περίπου 60.000, ενώ ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν οι υγειονομικές Αρχές είναι οι μολύνσεις και η εξάπλωση ασθενειών.