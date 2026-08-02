Νέα ψυχαγωγική - σατιρική εκπομπή στον ΑΝΤ1: Τα 9 πρόσωπα που πέρασαν από δοκιμαστικό

Ένα μεγάλο δοκιμαστικό πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στον ΑΝΤ1. Στο πλαίσιο μιας παλαιότερης ιδέας για το στήσιμο μιας καθημερινής σατιρικής ψυχαγωγικής εκπομπής που θα σχολιάζει τα τεκταινόμενα της επικαιρότητας.

Το περσινό μάλιστα σχετικό δοκιμαστικό ήταν ακόμη μεγαλύτερο όσον αφορά στον αριθμό των προσώπων που πήραν μέρος ωστόσο το κανάλι τελικά δεν προχώρησε στην υλοποίηση της εκπομπής.

Από το νέο λοιπόν δοκιμαστικό πέρασαν τα εξής πρόσωπα: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Αθηνά Αφαλίδου, ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, οι τραγουδιστές Γιώργος Τσαλίκης και Μαριάντα Πιερίδη, ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς, η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Ζήσης Ρούμπος.

Όσον αφορά βέβαια στο Δημήτρη Μακαλιά της προηγούμενες ημέρες είχε κάνει και άλλη συζήτηση αυτή τη φορά στο Open για καθημερινή σατιρική εκπομπή όπως και η Αντιγόνη Ψυχράμη αλλά και ο Ζήσης Ρούμπος.

Επίσης συζήτηση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ είχε πραγματοποιήσει και ο Θανάσης Πασσάς. Το εν λόγω concept πλέον είναι αβέβαιο εάν θα προχωρήσει στη συχνότητα του Ανοιχτού Καναλιού.

Ούτε όμως στον ΑΝΤ1 υπάρχει οριστική απόφαση για το στήσιμο ή μη της σατιρικής εκπομπής που θέλει το κανάλι να εντάξει στο πρόγραμμά του την προσεχή τηλεοπτική περίοδο. Οι όποιες αποφάσεις θα παρθούν μετά την επιστροφή των στελεχών από τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε Μαρούσι και Σπάτα.