Nέα σπόντα Λιάγκα για τον ΑΝΤ1: «Να φοβάσαι, Χρύσα μου, τους ανθρώπους που γκρινιάζουν ιδιωτικά»

Με αιχμές ξεκίνησε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα έκανε λόγο για τις καθυστερήσεις κατά την έναρξη.

Γιώργος Λιάγκας Το Πρωινό
Το Πρωινό: Γιώργος Λιάγκας | ΑΝΤ1
Ο Γιώργος Λιάγκας καλημέρισε με νέα σπόντα προς το κανάλι, τους τηλεθεατές του, κάτι το οποίο κάνει αρκετά τον τελευταίο καιρό δεδομένου ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα των εκπομπών και καταγράφονται καθυστερήσεις.

«Στην ώρα μας σήμερα κύριοι. Και εμείς και οι προηγούμενοι. Γιατί παίζεται στα sites… Δεν γκρινιάζω… Τι να κάνουμε τώρα, όταν αργούμε δέκα λεπτά.. Καμιά φορά όμως, για να ‘μαι δίκαιος, και εμείς αργούμε και βγαίνει και το δελτίο το μεσημεριανό πιο αργά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν γκρινιάζει το δελτίο; Δεν μπορεί… Δεν γκρινιάζει δημόσια; Γκρινιάζει ιδιωτικά. Να φοβάσαι, Χρύσα μου, τους ανθρώπους που γκρινιάζουν ιδιωτικά», σχολίασε στην αρχισυντάκτριά της εκπομπής, Χρύσα Ζαρκάδη.

«Όσοι γκρινιάζουν δημόσια είναι σαν τα σκυλιά που γαβγίζουν, που λέει, δεν πρέπει να τα φοβάσαι, κατάλαβες; Αυτοί που γκρινιάζουν ιδιωτικά, εκεί είναι το περίεργο και το πρόβλημα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

