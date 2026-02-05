Nέα σπόντα Λιάγκα για τον ΑΝΤ1: «Να φοβάσαι, Χρύσα μου, τους ανθρώπους που γκρινιάζουν ιδιωτικά»

Ο Γιώργος Λιάγκας καλημέρισε με νέα σπόντα προς το κανάλι, τους τηλεθεατές του, κάτι το οποίο κάνει αρκετά τον τελευταίο καιρό δεδομένου ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα των εκπομπών και καταγράφονται καθυστερήσεις.
«Στην ώρα μας σήμερα κύριοι. Και εμείς και οι προηγούμενοι. Γιατί παίζεται στα sites… Δεν γκρινιάζω… Τι να κάνουμε τώρα, όταν αργούμε δέκα λεπτά.. Καμιά φορά όμως, για να ‘μαι δίκαιος, και εμείς αργούμε και βγαίνει και το δελτίο το μεσημεριανό πιο αργά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.
«Δεν γκρινιάζει το δελτίο; Δεν μπορεί… Δεν γκρινιάζει δημόσια; Γκρινιάζει ιδιωτικά. Να φοβάσαι, Χρύσα μου, τους ανθρώπους που γκρινιάζουν ιδιωτικά», σχολίασε στην αρχισυντάκτριά της εκπομπής, Χρύσα Ζαρκάδη.
«Όσοι γκρινιάζουν δημόσια είναι σαν τα σκυλιά που γαβγίζουν, που λέει, δεν πρέπει να τα φοβάσαι, κατάλαβες; Αυτοί που γκρινιάζουν ιδιωτικά, εκεί είναι το περίεργο και το πρόβλημα», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.
- Τραγωδία στη Χίο: Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε θερμική κάμερα - Τι απαντά το Λιμενικό
- Η τραγωδία με την πτώση του C-130 στο όρος Όθρυς - Οι 63 νεκροί και το «κρυφό» φορτίο
- Καιρός: Λασποβροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα - Οι περιοχές όπου χρειάζεται προσοχή
- Σενάριο επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο Open - Η ανοιχτή πόρτα και οι συζητήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.