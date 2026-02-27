Νέο άνοιγμα από το OPEN: Η Modern Cinderella με δική της εκπομπή - Το κόνσεπτ

Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η προετοιμασία μιας ακόμη εκπομπής στο Open. Παρουσιάστρια θα είναι η Modern Cinderella η συνεργασία της οποίας με το Ανοιχτό Κανάλι ξεκίνησε από τα Backstage του «Just the two of us» του εβδομαδιαίου talent show με τον Νίκο Κοκλώνη.

Πριν λίγες ημέρες γυρίστηκε και το πρώτο τρέϊλερ της ταξιδιωτικής – περιηγητικής εκπομπής η οποία σε πρώτη φάση – σύμφωνα με πληροφορίες του Reader – περιλαμβάνει 17 επεισόδια τα οποία θα γυριστούν σε παραγωγή της Barking Well Media. Στη νέα ταξιδιωτική εκπομπή που θα έχει και challenges η Modern Cinderella θα φιλοξενεί εναλλακτικά και πιο οικεία στο νεανικό κοινό πρόσωπα όπως trappers, youtubers και tik – tokers. Με την εκπομπή αυτή το Open επιχειρεί άνοιγμα σε μια διαφορετική τυπολογία προγράμματος και προσέγγιση άλλων κοινών.