To νέο τηλεοπτικό βήμα του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι project αναλαμβάνει και σε ποιο κανάλι

Είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της showbiz επικαιρότητας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο γνωστός λαϊκός ερμηνευτής Γιώργος Μαζωνάκης έχει γίνει talk of the town με τις στυλιστικές του επιλογές και τις ατάκες του στο «The Voice» αλλά φυσικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για την διαμάχη που είχε με μέλη της οικογένειάς του με αποκορύφωμα τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Μέχρι σήμερα όσον αφορά στην τηλεοπτική του παρουσία έχει δοκιμαστεί μόνο σε ρόλο κριτή. Παλαιότερα στο «Super Idol», στη συνέχεια στο «X Factor», αργότερα στο «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 και τις τελευταίες δύο τηλεοπτικές σεζόν στο «The Voice» του ΣΚΑΪ.

Ωστόσο τον έχουμε δει και σε ρόλο ηθοποιού με γκεστ εμφανίσεις στις σειρές της Μυρτούς Κοντοβά «Μίλα μου βρώμικα» και «Υπέροχα πλάσματα».

Τώρα είναι πολύ πιθανό να τον δούμε για πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση μιας νέας μουσικής εκπομπής που θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα στη βραδινή ζώνη του καναλιού του Φαλήρου.

Η μουσική εκπομπή θα έχει ορχήστρα αλλά και καλεσμένους που θα συζητούν αλλά και θα τραγουδούν μαζί με τον «Μαζώ».

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών καθώς οι σχετικές συζητήσεις είναι αρκετά προχωρημένες. Στη συνέχεια θα αποφασιστούν και οι λεπτομέρειες του πρότζεκτ.