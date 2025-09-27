Μενού

Το Netflix φέρνει νέα σειρά Άγκαθα Κρίστι με μία ντετέκτιβ που δεν έχουμε ξαναδεί

Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει το 2026.

Reader symbol
Newsroom
Agatha Christie
Μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι | ΥouTube/Michael Oconnor
  • Α-
  • Α+

Ωραίες οι rom-com, ειδικά τώρα που φθινοπώριασε, αλλά κακά τα ψέμματα, οι ιστορίες μυστηρίου δεν θα χάσουν ποτέ τη γοητεία τους.

Και το Netflix το γνωρίζει πολύ καλά, γι’αυτό και ετοιμάζει να φέρει ένα ξεχασμένο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι στις οθόνες μας. Και προφανώς οτιδήποτε έχει σχέση με τη βασίλισσα του εγκλήματος, απλά κάνουμε join.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA