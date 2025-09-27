Το Netflix φέρνει νέα σειρά Άγκαθα Κρίστι με μία ντετέκτιβ που δεν έχουμε ξαναδεί

Ωραίες οι rom-com, ειδικά τώρα που φθινοπώριασε, αλλά κακά τα ψέμματα, οι ιστορίες μυστηρίου δεν θα χάσουν ποτέ τη γοητεία τους.
Και το Netflix το γνωρίζει πολύ καλά, γι’αυτό και ετοιμάζει να φέρει ένα ξεχασμένο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι στις οθόνες μας. Και προφανώς οτιδήποτε έχει σχέση με τη βασίλισσα του εγκλήματος, απλά κάνουμε join.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσει η κακοκαιρία από το βράδυ Σαββάτου
- Τέλος η απεργία πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου» - Η προειδοποίηση της Βανδή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.