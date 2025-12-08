Νευρίασε ο Κούτρας των «Αταίριαστων»: Μαθητής έκανε χειρονομίες σε ζωντανή σύνδεση στον ΣΚΑΪ

Την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή της εκπομπής «Αταίριαστοι», Χρήστου Κούτρα, προκάλεσε η συμπεριφορά ενός μαθητή από γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, ενώ το τηλεοπτικό συνεργείο βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Οι μαθητές πραγματοποιούσαν απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μετά το περιστατικό ηλεκτροπληξίας που υπέστη ένας συμμαθητής τους εντός του σχολείου.
Καθώς ένας μαθητής μιλούσε στην κάμερα, ένας συμμαθητής του στο βάθος άρχισε να κάνει διάφορες χειρονομίες. Ο Χρήστος Κούτρας το αντιλήφθηκε και σταμάτησε τη συνομιλία, εμφανώς ενοχλημένος.
(Στο 1:15 του βίντεο φαίνεται η αντίδραση του Χρήστου Κούτρα)
«Μισό λεπτό, διακόψτε. Το παιδί με το καπελάκι που βρίσκεται πίσω, παρακαλούμε να μην κάνει αυτές τις χειρονομίες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημά σας, δεν υπάρχει λόγος για αυτή τη συμπεριφορά», είπε ο δημοσιογράφος.
