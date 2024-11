Nobody Wants This: Η σκηνή που Κρίστεν Μπελ και Άνταμ Μπρόντι αυτοσχεδίασαν και έμεινε αυτούσια

Δεν ήταν μόνο το σενάριο και η σκηνοθεσία που έκαναν το Nobody Wants This μία από τις καλύτερες rom-com του Netflix, ήταν και οι πρωταγωνιστές της σειράς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

Ο Άνταμ Μπρόντι και η Κρίστεν Μπελ αποδείχθηκε πως είχαν τόση χημεία μεταξύ τους, σε σημείο που μάλιστα αυτοσχεδίασαν, όπως αποκάλυψε η Έριν Φόστερ.

Συγκεκριμένα, η δημιουργός του Nobody Wants This είπε πως οι δύο ηθοποιοί αυτοσχεδίασαν στη σκηνή που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, καθώς όλα προέκυψαν από ένα λάθος του Μπρόντι.

Στο πρώτο επεισόδιο, όταν δηλαδή η Τζοάν και ο Νόα συναντιούνται στο σπίτι μίας φίλης, οι δυο τους συνομιλούν στην κουζίνα με την Τζοάν να ζητάει τη βοήθεια του για να της ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί.

