Ντέιβιντ Σουίμερ: Ο λόγος που δεν άντεχε για χρόνια να ακούει το τραγούδι από τα «Φιλαράκια»

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο οποίος είδε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται στα μέσα των '90s χάρη στον ρόλο του «Ρος Γκέλερ» στα θρυλικά πλέον «Φιλαράκια», αποκάλυψε σε συνέντευξή του, ότι για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να ακούει το τραγούδι τίτλων της σειράς «I'll Be There for You» των Rembrandts, εξηγώντας και για ποιον λόγο.

Όπως ανέφερε ο Ντέιβιντ Σουίμερ στο podcast «Making a Scene» των Ματ Λούκας και Ντέιβιντ Γουάλιαμς, κατά τα δέκα χρόνια προβολής της κωμικής σειράς, το τραγούδι τίτλων τον συνόδευε σε όλες του τι συνεντεύξεις με αποτέλεσμα να καταλήξει να του προκαλεί μόνο αρνητικά συναισθήματα.

«Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, υπήρξε μια περίοδος για αρκετό καιρό που μόνο στο άκουσμα του τίτλου του τραγουδιού ήταν πραγματικά... ουφ», εξήγησε, αναστενάζοντας ο Ντέιβιντ Σουίμερ.

«Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Είχα αυτή ακριβώς την αντίδραση. Θέλω να πω, το είχα ακούσει τόσες φορές», συμπλήρωσε ο πρωταγωνιστής του αγαπημένου sitcom.

«Κάθε φορά που θα πήγαινα σε ένα σόου ή talk show ή συνέντευξη, με αυτό το τραγούδι θα με υποδέχονταν. Έτσι δεν είχα την καλύτερη αντίδραση σε αυτό», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν ξαναείδε τη σειρά μετά το τέλος της.

Ωστόσο, εξήγησε ότι η σχέση του τόσο με τη σειρά όσο και με το τραγούδι άλλαξε και τα είδε με άλλο μάτι όταν πλέον η κόρη του σε ηλικία 9 ετών ανακάλυψε τα «Φιλαράκια» και την άκουγε να γελάει.

«Θα έφτιαχνα πρωινό ή οτιδήποτε και θα άκουγα το γέλιο της κόρης μου. Όλη μου η σχέση με το τραγούδι και τη σειρά άλλαξε», παραδέχθηκε ο Ντέιβιντ Σουίμερ.