Ντέρμπι καναλιών για τα Σαββατόβραδα: Η Λυμπεράκη στην αρένα απέναντι σε Μακρυπούλια, Κοκλώνη

Με αλλαγή προγράμματος της τελευταίας στιγμής το Mega ενισχύει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα της βραδινής ζώνης του Σαββάτου. Όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί η νέα εκπομπή αφιερωματικών συνεντεύξεων της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» θα ξεκινούσε την Κυριακή 19 Απριλίου στις 14.00 το μεσημέρι με πρώτη καλεσμένη τη Μάρω Κοντού. Το πλάνο άλλαξε και η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20.50 αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σύμφωνα με την περιγραφή της εκπομπής «Πέρα από τη δημόσια εικόνα, υπάρχουν οι προσωπικές στιγμές που διαμορφώνουν έναν άνθρωπο. Η ζωή πίσω από τίτλους, ρόλους και στερεότυπα. Η Νίκη Λυμπεράκη επαναπροσδιορίζει την έννοια του τηλεοπτικού πορτρέτου στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;». Ξεκινά τα αφηγηματικά ταξίδια και παρουσιάζει αληθινές, βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.

Διαβάστε ακόμα: Η τελευταία τηλεοπτική μουσική παράσταση της Μαρινέλλας στο Mega: Πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα

Πρώτη καλεσμένη της, η Μάρω Κοντού. Σε μια εξομολογητική συνάντηση, η σπουδαία ηθοποιός ανατρέχει στους σταθμούς που καθόρισαν τη διαδρομή της, μοιράζεται αναμνήσεις και εμπειρίες. Η Νίκη Λυμπεράκη ανοίγει χώρο σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν, επενδύοντας στην αμεσότητα και τον ουσιαστικό διάλογο. Κάθε επεισόδιο φωτίζει την αθέατη πλευρά των ανθρώπων που είναι μεν γνωστοί, αλλά οι πιο εσωτερικές πτυχές τους είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό». Το Mega λοιπόν ενισχύει ακόμη περισσότερο τη βραδινή ζώνη του Σαββάτου με την νέα αυτή εκπομπή που ανταγωνίζεται ευθέως σε περιεχόμενο το «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 και θα ακολουθούν αμέσως μετά οι μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή.

Ως γνωστόν στην ίδια ζώνη προβάλλεται από το Open και το «Just the two of us» του Νίκου Κοκλώνη. Η παραγωγή της νέας εκπομπής του Mega ανήκει στην ιδιαίτερα έμπειρη Φρόσω Ράλλη και τη Feelgood Productions ενώ προσεχώς θα ακολουθήσoυν προσωπογραφίες με πολύ αγαπητά πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο Λάκης Λαζόπουλος.