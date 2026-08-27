Εάν κάποιος ήθελε να πει μερικές μεγάλες επιτυχίες της Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, σίγουρα το «9 to 5» θα ήταν μέσα στη λίστα και δικαιολογημένα αφού είναι από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της «βασίλισσας της κάντρι μουσικής» και μάλιστα, το έχουμε ακούσει να παίζει και σε σκηνή της λατρεμένης σειράς του Mega, Ντόλτσε Βίτα.

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Άλλωστε, ήδη από τα '90s έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ελληνικές σειρές να επιστρατεύουν αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ως μουσικό χαλί για να «ντύσουν» σκηνές και στην προκειμένη περίπτωση το 9 to 5 της Ντόλι Πάρτον ήρθε για να τονίσει την απόφαση της Χριστίνας Μαρκάτου (Άννα Παναγιωτοπούλου) να το ρίξει στην πολλή δουλειά.

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς όταν η Χριστίνα έχει πάθει το πρώτο σοκ, συνειδητοποιώντας ότι ο νεαρός με τον οποίο πέρασε μια νύχτα πάθους στην Ιταλία είναι ο γαμπρός της, Αντώνης (Θανάσης Ευθυμιάδης) και ενώ του κάνει την ανήξερη μπας και γλυτώσει την αποκάλυψη, πάει φουριόζα στο εργοστάσιο και απαριθμεί στον Λουκά (Παύλο Ορκόπουλο) όλα όσα πρέπει να κάνουν.

«Μισό λεπτό, Χτιστίνα μου, δεν σε προλαβαίνω, έπεσε πολλή δουλειά», της λέει για να του απαντήσει εκείνη «πολλή δουλειά, Λουκά μου, πολλή δουλειά για να ξεχνιόμαστε».

Και εκεί ακούμε το «9 to 5» ενώ βλέπουμε τη Χριστίνα και τον Λουκά να πήζουν κανονικότατα, ενώ η γραμματέας της, Σόφη (Γαλήνη Τσεβά), δείχνει να έχει... τους δικούς της ρυθμούς.

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι σε στίχους και μουσική της Ντόλι Πάρτον, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980 και περιλαμβανόταν στο άλμπουμ της, «9 to 5 and Odd Jobs», ενώ γράφτηκε για να είναι το soundtrack της κωμικής ταινίας «9 to 5» με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα (Jane Fonda) που δύο χρόνια αργότερα έγινε και τηλεοπτική σειρά με τον ίδιο τίτλο.

Το τραγούδι κέρδισε την πρώτη θέση στο Billboard Country Chart τον Ιανουάριο του 1981, αλλά και στα Billboard Hot 100 και Adult Contemporary charts, έγινε σύντομα πλατινένιο και εξελίχθηκε στον... ύμνο των εργαζομένων.

Το Rolling Stone το έχει κατατάξει στην 7η θέση στη λίστα με τα 50 καλύτερα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον.