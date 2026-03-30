Ντόλτσε Βίτα: Από σήμερα (30/3) παίζεται και πάλι στο Mega - Οι ημέρες και η ώρα προβολής

Οι Σαββατογεννημένες ολοκληρώθηκαν και τη θέση τους από σήμερα Δευτέρα (30/3) στη μεσημεριανή ζώνη του Mega παίρνει μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές, την οποία είδαμε για πρώτη φορά στην οθόνη μας πριν από ακριβώς 30 χρόνια, αλλά εξακολουθούμε να μη χορταίνουμε να τη βλέπουμε, κάτι που φαίνεται από τα νούμερα τηλεθέασης κάθε φορά που προβάλλεται η σειρά.

Ο λόγος για τη θρυλική Ντόλτσε Βίτα με την αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου στον ρόλο της - «ολίγον μουντρούχας», δικά της λόγια - Χριστίνας Μαρκάτου, η οποία άθελά της περνάει μια νύχτα πάθους με τον - χωρίς να το ξέρει - γαμπρό της, Αντώνη (Θανάση Ευθυμιάδη) στην Ιταλία και όταν - μετά από λίγες ημέρες της τον φέρνει η ανυποψίαστη κόρη της, Ντορίτα (Κατερίνα Ζιώγου), σπίτι τους, δεν ξέρει πού να κρυφτεί...

Εκεί ξεκινάει ένας μεγάλος έρωτας και δύο κύκλοι 70 απολαυστικών επεισοδίων, τα οποία θα παίζονται στο Mega από σήμερα (30/3) κάθε μέρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας στις 14.00 με back2back επεισόδια.

Έτσι, όποιος θέλει να ξαναδεί όλη την ιστορία από την αρχή και τη θεά Σάσα, την κρυφή πληγή Ασπασία, την Μπουμπουλίνα κυρία Όλγα, τον αθεράπευτα ερωτευμένο με τη Χριστίνα Λουκάς, τη σιγανοπαπαδιά Σόφη και όλο το παρεάκι δεν έχει παρά να βάλει Mega.

Η σειρά είχε προβληθεί για πρώτη φορά τις τηλεοπτικές σεζόν 1995-1996 & 1996-1997 στο Mega, με την τηλεθέαση να χτυπάει «κόκκινο» και έκτοτε έχει παιχτεί αμέτρητες φορές σε επανάληψη, ενώ στα social media βρίσκει κανείς αμέτρητα memes και gifs εμπνευσμένα από τη σειρά.