Το «Ντόλτσε Βίτα» με πρωταγωνίστρια την αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου δε χρειάζεται συστάσεις αφού είναι μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές των '90s και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα 30 χρόνια μετά την Α' προβολή του να χαρίζει στο Mega ποσοστά τηλεθέασης που θα ζήλευαν πολλές νέες σειρές και εκπομπές.

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Βέβαια, όσο και αν εμείς δε χορταίνουμε να βλέπουμε τις περιπέτειες της Χριστίνας Μαρκάτου και της παρέας της, αυτό δεν σημαίνει ότι η σειρά αρέσει σε όλους (ναι, υπάρχουν και αυτοί και κυκλοφορούν ανάμεσά μας) και αυτό ακριβώς ήρθε να μας δείξει και ένα βίντεο στο TikTok τις τελευταίες ημέρες.

Στο σχετικό βίντεο βλέπουμε την «anna.i17» να αναρωτιέται: «Το Ντόλτσε Βίτα γιατί είναι τόσο αγαπητό ενώ το concept είναι τραγικό; Η μάνα τα έχει με τον άντρα της κόρης της; Παίζει, ξέρω 'γω, χρόνια και χρόνια. Τι φάση;».

«Τόσα χρόνια δεν το έχω παρακολουθήσει εκτός από μικρές στιγμές που απλά παίζει η τηλεόραση και θα πιάσει κάτι το αυτί μου. Απλά αυτό! Μου φαίνεται πολύ κακό σαν υπόθεση…Δεν ξέρω αν το αδικώ αλλααααα… Σκέφτεται κανείς το ίδιο;», αναφέρει η ίδια στη λεζάντα.

Μάλλον όχι, αφού εκτός από ελάχιστα άτομα που και αυτά «ιδρώσαμε» για να τα βρούμε στα σχόλια, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του TikTok δεν σκέφτεται το ίδιο.

Μάλιστα, οι χρήστες που σχολίασαν, φρόντισαν να δείξουν άλλοι με σοβαρά επιχειρήματα, άλλοι με χιουμοριστικό τρόπο για ποιον λόγο αγαπάνε το Ντόλτσε Βίτα, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που επιστράτευσαν gifs και memes με πρωταγωνιστές της σειράς.

Το βίντεο δε ανέβηκε και σε fan σελίδα της σειράς στο Facebook και εκεί οι φανατικοί θαυμαστές εξάντλησαν την ευρηματικότητά τους όσον αφορά τα σχόλια με σχεδόν όλα να είναι ατάκες από διάφορες σκηνές που κόλλαγαν ταμάμ, όπως «φάση πολύ εσένσουαλ», «καλέ τι λόγια είναι αυτά; χαρά έχουμε», «κυρία προέδρου μας βρίζουν», «σε πιστεύουμε, γλυκιά μου, μη χτυπιέσαι» και πολλά άλλα.

Πάντως, και η ίδια η anna.i17 δεν έκρυψε στα σχόλια πως οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί, άσχετα που δεν της αρέσει η σειρά και κάπως έτσι μας γλύτωσε από το εγκεφαλικό αφού όταν πρωτοείδαμε το βίντεο, ήδη φανταζόμασταν την «Μπουμπουλίνα» Όλγα Μαρκάτου να μονολογεί σε μια γωνιά «Τι βλασφημία είναι αυτή», όπως τότε που η Ντορίτα της σύστησε τον Χάρη ως μελλοντικό γαμπρό.