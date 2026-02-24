Ο ηθοποιός του Big Bang Theory που πληρώνει τα ιατρικά έξοδα αγνώστων

O ηθοποιός Kunal Nayyar έγινε γνωστός από τη σειρά "The Big Bang Theory", εκεί όπου υποδύθηκε έναν νεαρό, ντροπαλό φοιτητή, τον Ρατζές, έναν Ινδό με στερεοτυπικά ινδική προφορά (θύμιζε αντίστοιχο χαρακτήρα της σειράς "Simpsons") που ξεχνούσε τη ντροπή του όταν έπινε λίγο αλκοόλ παραπάνω, τουλάχιστον στις πρώτες σεζόν της σειράς. Ο Ινδός στάρ της τηλεόρασης κέρδισε πολλά εκατομμύρια δολάρια από αυτή την κωμική σειρά, που είναι ίσως η τελευταία επιτυχημένη στουντιακή κωμωδία της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο Ναγιάρ πλήρωσε αυτή την επιτυχία με τυποποίηση, έγινε «μανιέρα» ο ρόλος του και μέχρι σήμερα δεν έχει βρει την επόμενη μεγάλη επιτυχία, μετά τον ντροπαλό Ρατζ. Τον πειράζει άραγε αυτό; Μάλλον, καθόλου.

Ο 44χρονος ηθοποιός μιλώντας στην εφημερίδα The i Paper, περιέγραψε πως η οικονομική του άνεση έχει γίνει το εργαλείο για μια ζωή ανιδιοτελούς προσφοράς. «Τα χρήματα μού έχουν δώσει μεγαλύτερη ελευθερία και το μεγαλύτερο δώρο είναι η δυνατότητα να προσφέρω πίσω, να αλλάζω τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε.

Μοιράστηκε επίσης μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος και η σύζυγός του, η σχεδιάστρια μόδας Νίχα Καπούρ, βοηθούν άλλους, μεταξύ αυτών, η χρηματοδότηση πανεπιστημιακών υποτροφιών για νέους που προέρχονται από άπορες οικογένειες.

«Υποστηρίζουμε επίσης φιλοζωικές οργανώσεις γιατί αγαπάμε τα σκυλιά. Αλλά αυτό που πραγματικά λατρεύω να κάνω είναι να μπαίνω το βράδυ στο GoFundMe και απλώς να πληρώνω ιατρικούς λογαριασμούς τυχαίων οικογενειών», πρόσθεσε. «Κάπως έτσι παριστάνω κι εγώ τον εκδικητή μασκοφόρο.»

Ο Ναγιάρ δήλωσε ότι ο πλούτος του δεν τον «βαραίνει», επιμένοντας ότι είναι «ένα νεύμα από το σύμπαν». Υποστήριξε επίσης ότι, παρόλο που δεν μπορούν όλοι να συνεισφέρουν σε σελίδες GoFundMe με τον τρόπο που μπορεί εκείνος, είναι πάντα δυνατό να βρει κανείς έναν τρόπο να στηρίξει τους άλλους.

«Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν είναι χαρούμενοι γιατί όλοι περιμένουμε από κάποιον άλλον να είναι καλός μαζί μας. Περιμένουμε έναν πρόεδρο ή έναν πολιτικό, κάποιον ηγέτη, να έρθει και να μας φέρει παγκόσμια ειρήνη», είπε, κουνώντας το κεφάλι του. «Αλλά δεν υπάρχει παγκόσμια ειρήνη αν ο γείτονάς σου έρθει στην πόρτα σου ζητώντας λίγη ζάχαρη για το τσάι του και εσύ του κλείσεις την πόρτα λέγοντας φύγε».

Ο Ναγιάρ έγινε γνωστός στην αμερικανική τηλεόραση λίγο πριν γίνει 30 ετών. Μαζί με τους Τζιμ Πάρσονς, Τζόνι Γκαλέκι, Σάιμον Χέλμπεργκ, Κέιλι Κουόκο έγιναν τα «Φιλαράκια» της δεκαετίας του 2000, μια τηλεοπτική παρέα που μεγάλωσε μαζί μας, σε 12 τηλεοπτικές σεζόν.

Αν σε κάτι ακόμα μοιάζουν οι πρωταγωνιστές του "Big Bang Theory" με τα «Φιλαράκια» είναι στις αστρονομικές αμοιβές που έπαιρναν πια, στις τελευταίες σεζόν τις σειρές, περισσότερα από 1.000.000 δολάρια το επεισόδιο. Σήμερα η περιουσία του Ναγιάρ ξεπερναέι τα 45 εκατομμύρια δολάρια.

Τον είδαμε πρόσφατα σε έκτακτη εμφάνιση στην κωμική σειρά "Night Court". Ο ίδιος έχει και μια συμβουλή ζωής, για το πως να αντιμετωπίζουμε δυσμενείς καταστάσεις στη δουλεία και όχι μόνο:

«Μερικές φορές, αν νιώσω ότι θέλω να βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο και είναι μια από εκείνες τις μέρες που όλα πάνω χάλια, απλά λέω στον εαυτό μου, παραδώσου. Πάρε μια ανάσα, κα΄νε παύση, για να δούμε τι θα συμβεί»