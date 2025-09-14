Ο Κοντιζάς για το ιπποτικό πέσιμο που έκανε στη γυναίκα του όταν ήταν σερβιτόρα: «Σου έδωσε τηλέφωνο η Κινέζα;»

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media, η αποκαλυπτική ιστορία του Σωτήρη Κοντιζά για το πως είχε γνωρίσει τη σύζυγό του και το ιπποτικό πέσιμο που είχε κάνει.

Την ιστορία έχει πει στο Masterchef πέρσι τον Μάρτιο και ήρθε ξανά στο προσκήνιο, καθώς προσφέρει άφθονο γέλιο.

Ο Κοντιζάς είχε πάει σε ένα εστιατόριο να γευματίσει και η σύζυγός του σέρβιρε. Σκέφτηκε πως ήθελε να τη γνωρίσει και θεώρησε πως είναι σωστό να αφήσει το δικό του τηλέφωνο αντί να ζητήσει τον αριθμό της.

«Δεν είναι ιπποτικό;» ρώτησε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο που είχε σκάσει στα γέλια.

Η σύζυγός του, πήγε να μαζέψει τα σουπλά από το τραπέζι. Όταν είδε τον αριθμό θεώρησε πως είναι... το αφμ του για τιμολόγιο.

Τότε, ένας σερβιτόρος, στον οποίο άρεσε ο Σωτήρης Κοντίζας, της είπε: «Μωρή, σου έδωσε τηλέφωνο η Κινέζα;».



