Ο Λιάγκας πήρε on air τον Κοκλώνη και «έβγαλε είδηση» με ποια θα τραγουδάει ο Gio Kay στο J2US

Μπορεί ο Gio Kay να έφυγε πρόωρα από το Survivor, όμως, σύντομα θα τον βλέπουμε στον νέο κύκλο του Just The Two Of Us με τον Νίκο Κοκλώνη που θα προβάλλεται από το Open.

Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα (9/2) ο Gio Kay βρέθηκε στο πλατό του «Πρωινού» και ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να μάθει με ποιον τραγουδιστή ή ποια τραγουδίστρια θα είναι ζευγάρι.

Ωστόσο, ο Gio Kay δεν ήθελε να πει αφού δεν ήταν σίγουρος αν κάνει να το πει ακόμα δημόσια ή όχι και έτσι όταν ο Γιώργος Λιάγκας είδε ότι το «ψάρεμα» δεν αποδίδει καρπούς, πήρε την κατάσταση στα χέρια του ή μάλλον πιο σωστά το κινητό του για να επικοινωνήσει κατευθείαν με τον Νίκο Κοκλώνη και να λυθεί το μυστήριο.

Αρχικά σκέφτηκε να του στείλει μήνυμα, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα άλλαξε γνώμη και τον πήρε τηλέφωνο, μονολογώντας: «Να τον πάρω τηλέφωνο, μήνυμα και μαλ....».

Όταν ο παρουσιαστής του Just The Two Of Us το σήκωσε ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Γ. Λ.: Έχω εδώ τον Gio Kay. εμένα ξέρεις με ποια θα μου άρεσε; Θα τον έβαζα με την Αγγελική Ηλιάδη

Ν. Κ.: Έλα, είσαι μελλοντολόγος; Μπορεί και εμείς κάτι τέτοιο να έχουμε σκεφτεί.

Γ. Λ.: Ωραίος τύπος είναι αυτός, μπράβο που τον έκλεισες.

Ν. Κ.: Και είναι και καλό παιδί. Δεν τον είχα γνωρίσει. Τον γνώρισα από κοντά το Σάββατο και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να δούμε από τον Gio.

Γ. Λ.: Βγάλαμε την ειδησούλα, σε αφήνουμε.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο 13ο λεπτό του παραπάνω βίντεο.