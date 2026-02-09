Survivor: Ο Benzy σε «βεντέτα» με Σηφάκη - «Θέλω τον Σηφαχθόνιο σε κάθε αγώνισμα μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του»

Με αέρα ανανέωσης επέστρεψε χθες Κυριακή (8/2) το Survivor αφού πέντε νέοι παίκτες μπήκαν στο ριάλιτι επιβίωσης με μία παίκτρια να πηγαίνει στους Επαρχιώτες και τέσσερις, μεταξύ των οποίων ο αδερφός του Gio Kay, Benzy, να ενσωματώνονται στους Αθηναίους.

Ο Benzy έφτασε ξεχωριστά στο Νησί κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στο Survivor λίγο πριν τον αγώνα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας και παρά το χιούμορ και την πλάκα με τους συμπαίκτες του, έδειξε ότι έχει έρθει με αποστολή: να πάρει εκδίκηση για τον αδερφό του, Gio.

Μάλιστα, σχολίασε στην κάμερα πως του φάνηκε πολύ cringe που στην πρώτη του αναμέτρηση οι Επαρχιώτες έριξαν στον στίβο μάχης απέναντί του τον καλύτερό τους παίκτη, Μάνο Μαλλιαρό, αν και εκείνος θα προτιμούσε να αναμετρηθεί με τον Μιχάλη Σηφάκη, στον οποίο έστρεψε με το «καλημέρα σας» τα «βέλη» του, βγάζοντάς του και το παρατσούκλι «Σηφαχθόνιο».

«Εγώ ήρθα εδώ μόνο και μόνο για να πάρω εκδίκηση για τον αδερφό μου και θέλω τον Σηφαχθόνιο σε κάθε αγώνισμα μέχρι να πάει πίσω στο χωριό του, αλήθεια. Θα δούμε, πρώτη μέρα, έχουμε πολύ καιρό», είπε αρχικά ο Benzy.

«Έχω δει τι έχει πει ο καθένας για τον αδερφό μου, θα τους πω, με εμένα έχουν βεντέτα τώρα. Ήρθαμε για να κερδίσουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αργότερα στο Συμβούλιο του Νησιού επανέλαβε μπροστά σε όλους ότι έχει έρθει για να πάρει εκδίκηση, ενώ δεν έκρυψε πως είναι full sad που δεν τον διάλεξε ο Σηφαχθόνιος.

«Νόμιζα πως θα ένιωθε το ίδιο, αλλά δεν με διάλεξε. Δεν πειράζει, μέρος του παιχνιδιού. Αυτό είναι το νέο σου όνομα, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού», είπε ο Benzy με τους περισσότερους παίκτες να ξεσπάνε σε γέλια και τον Σταύρο Φλώρο να λέει πως θα εξηγήσει στον «μιας ηλικίας» Μιχάλη Σηφάκη από πού βγήκε το «Σηφαχθόνιος».