Ο νέος ρόλος του Τάκη Ζαχαράτου στον ΑΝΤ1 και η συνεργασία... με τον Ρουβά

Την Τρίτη 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η εγγραφή του νέου επεισοδίου του «Moments» με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Καλεσμένος αυτή τη φορά ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο γνωστός σόουμαν αποκάλυψε άγνωστες στιγμές της ζωής και της καριέρας του με πολλά αγαπημένα του πρόσωπα να τον εκπλήσσουν με την παρουσία τους στοτηλεοπτικό πλατό.

Αυτό θα είναι το πέμπτο επεισόδιο από τα συνολικά 12 του «Moments» για τα οποία έχει δοθεί αρχική έγκριση.

Στο πρώτο επεισόδιο καλεσμένος ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, στο δεύτερο το Σάββατο 28 Μαρτίου θα δούμε τη Μαρία Μπεκατώρου, έχει μαγνητοσκοπηθεί ακόμη ένα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ενώ και ο «πιλότος» που είχε γίνει με καλεσμένο τον Φάνη Μουρατίδη θα επαναμονταριστεί θα προστεθούν κάποιες ενότητες και θα προβληθεί κανονικά.

Όσον αφορά στην παρουσία του Τάκη Ζαχαράτου στην κριτική επιτροπή του νέου «Your Face Sounds Familiar» δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά ωστόσο κανάλι και σόουμαν είναι αρκετά κοντά. Αξίζει να σημειωθεί πως ο περφόμερ έχει συμμετάσχει στο παρελθόν 2 φορές στην κριτική επιτροπή του σόου μιμήσεων και συγκεκριμένα στον δεύτερο του που προβλήθηκε το 2014 και στον έβδομο και τελευταίο το 2021. Οριστικά παρουσιαστής του σόου θα είναι ο Σάκης Ρουβάς.